В Тюменской области охотник случайно застрелил своего знакомого

Сотрудниками Ишимского межрайонного следственного отдела Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, который случайно застрелил своего знакомого во время охоты. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 26 сентября на территории Казанского района. Мужчина вместе со своим 53-летним знакомым охотился в 8 километрах от деревни Новопокровка. В какой-то момент охотники встретили косулю. Подозреваемый выстрелил из ружья в пробегающее животное, однако попал в знакомого, который в момент выстрела находился на линии огня. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

В отношении охотника возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.