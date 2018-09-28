Журналистка пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

Полиция Челябинской области разыскивает журналистку, которая выехала из Екатеринбурга три дня назад и перестала выходить на связь.

"Поступило заявление о пропаже девушки, оно зарегистрировано. Проводятся мероприятия по установлению ее местонахождения", - подтвердили "РГ" в пресс-службе главка МВД Южного Урала.

О пропаже своей сотрудницы ранее сообщила редакция интернет-газеты znak.com. По данным издания, девушка выехала в Челябинск в среду около трех часов дня. Часа через полтора она позвонила женщине, с которой должна была встретиться в городе, и сказала, что у нее конфликт с водителем машины по поводу того, где ей нужно выйти. Затем связь оборвалась и с тех пор телефон был выключен.