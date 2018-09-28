В МВД РФ подтвердили, что действительно расследуют дело в отношении теперь уже бывшего главного редактора известной столичной радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова. Известно также, что Таганский суд избрал меру пресечения для него - содержание под стражей. Дело возбуждено в апреле этого по ст.159 УК РФ - за мошенничество. Но стало известно об этом и шум вокруг громкого дела разгорелся только сегодня.

- В 2016 году сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверок были выявлены нарушения в служебной деятельности главного редактора радиостанции "Милицейская волна" Андрея Кулакова. Получены данные о том, что он совершил действия, направленные на незаконное завладение имуществом ФКУ "Объединенная редакция МВД России", - такой комментарий появился на лентах информагентств со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Правда, на этом объективные данные по делу в основном и ограничиваются. Остальные детали известны по источникам и утечкам в прессу. Из этих данных следует, что Андрей Кулаков - полковник, ветеран боевых действий в Чечне, кавалер ордена Мужества, после работы в пресс-центре МВД в Чечне перешел на работу в ведомственную радиостанцию и был уволен с поста главреда еще в 2017 году. Интересно, что ранее МВД ничего не сообщало об этом уголовном деле.

Его подозревают в якобы занижении официальных установленных приказом МВД расценок на рекламу. А вот мошенничество, по версии следствия, заключается, видимо, в том, что рекламодатели платили полную сумму, а по бухгалтерии проводили лишь часть. Разница оседала в карманах злоумышленников. Предположительно, по делу проходят еще двое - привлеченная Кулаковым бухгалтер и некий рекламщик, которые сейчас на свободе. Ущерб, нанесенный МВД от недополученных доходов от рекламы, составляет более 23 миллионов рублей.

Сам же Кулаков объясняет, что никакого мошенничества не было, а расценки на рекламу были вынужденно снижены оттого, что после 2014 году рекламный рынок пребывал кризисе и рекламодателей стало меньше. А за возбуждением же дела стоит его давний конфликт с одним из высокопоставленных ныне сотрудников МВД, который мог таким образом отомстить.

Как бы там ни было, если обвинение располагает доказанными данными, что рекламные расценки были занижены самовольно без согласования с МВД, то фигурантам дела может максимально грозить до 10 лет лишения свободы.