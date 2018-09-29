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29.09.2018 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии к попавшему в ущелье вертолету направлены спасатели

Текст: Александр Филимоненко

В Момский район Республики Саха-Якутия, где в 27 километрах от села Сасыр совершил жесткую посадку вертолет Robinson, направились спасатели.

Фото: depositphotos.com
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в магаданском селе

"Воздушное судно следовало по маршруту Среднеколымск - Усть-Нера. На борту находился один человек. По спутниковому телефону пилот вышел на связь и сообщил, что находится в ущелье", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Вертолет принадлежит частному владельцу.

В район происшествия вылетел Ми-8 с семью специалистами Службы спасения РС(Я). Из села Сасыр к месту ЧП отправился вездеход, уточнили в главке.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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