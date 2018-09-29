В Башкирии ветер сорвал крышу школы

В селе Новый Субай Нуримановского района Башкирии ветер сорвал часть кровли здания школы.

Сообщение о случившемся к спасателям поступило вечером 28 сентября. На место отправилась оперативная группа спасателей, а также представители администрации района и сельского поселения, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Оказалось, что в этот вечер порывы ветра достигали 14 м/с. Сильный ветер и стал причиной повреждения кровли здания школы на площади 100 квадратных метров (из 300 квадратных метров).

К счастью, в это время занятия в школе не проводились.

- Погибших и пострадавших нет. 29 сентября к 9.00 по московскому времени силами подрядной организации и работниками школы восстановительные работы завершились, - уточнили спасатели.