В Карелии застрелили разрывшего могилы медведя

В Карелии убили медведя, который разрыл могилы на кладбище в поселке Лумбуши.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, медведь устроил погром неделю назад. Ведомство получило информацию от охотинспектора Медвежьегорского района.

В министерстве приняли решение - отстрелить зверя. В течение недели инспектор и охотники с собаками выслеживали его. Мешала плохая погода, ветер и дождь. Но все же удалось отогнать хищника от поселка. А в субботу утром его застрелили в шести километрах от поселка Лумбуши. Теперь жизни и здоровью людей теперь ничто не угрожает.

Кстати, это не первый случай, когда медведи подходят к населенным пунктам. Как объясняют специалисты, причина - в скудной кормовой базе в лесах из-за неурожая дикорастущих ягод. Вот звери и вынуждены искать еду. Там, где возникает угроза для жизни людей, медведей отстреливают.