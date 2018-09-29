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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии застрелили разрывшего могилы медведя

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии убили медведя, который разрыл могилы на кладбище в поселке Лумбуши.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, медведь устроил погром неделю назад. Ведомство получило информацию от охотинспектора Медвежьегорского района.

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В министерстве приняли решение - отстрелить зверя. В течение недели инспектор и охотники с собаками выслеживали его. Мешала плохая погода, ветер и дождь. Но все же удалось отогнать хищника от поселка. А в субботу утром его застрелили в шести километрах от поселка Лумбуши. Теперь жизни и здоровью людей теперь ничто не угрожает.

Кстати, это не первый случай, когда медведи подходят к населенным пунктам. Как объясняют специалисты, причина - в скудной кормовой базе в лесах из-за неурожая дикорастущих ягод. Вот звери и вынуждены искать еду. Там, где возникает угроза для жизни людей, медведей отстреливают.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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