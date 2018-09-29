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29.09.2018 18:07
Рубрика: Общество

Суд постановил взыскать с певца Пенкина долг в 63 млн рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы постановил взыскать с певца и композитора Сергея Пенкина долг на сумму свыше 63 млн рублей в пользу кредитора.

"Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования", - приводит агентство "Москва" слова пресс-секретаря суда Анастасии Татарули.

Она уточнила, что основной долг по договору составляет около 3 млн рублей, набежавшие проценты - примерно 105 тысяч рублей, но "проценты за нарушение срока возврата займа" составляют около 60 млн рублей. Кроме того, музыкант должен оплатить расходы по уплате госпошлины - 60 тысяч рублей.

Фото: depositphotos.com
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Решение было принято 18 апреля, однако, судя по базе данных ФССП, долг до сих пор не погашен. Как сообщает агентство, 27 июля федеральной службой было возбуждено исполнительное производство.

По словам Татарули, апелляционная жалоба Пенкина уже зарегистрирована в суде. Однако сам певец факт задолженности в комментарии агентству признать отказался.

"Это какая-то ошибка, никаких долгов у меня нет, первый раз слышу", - сказал он.

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