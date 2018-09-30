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Рубрика: Происшествия

Особо важная работа

Александр Бастрыкин провел встречу с элитой СКР
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7681 (218)
Председатель СК России провел заседание в одном из самых главных управлений Следственного комитета. Созданное в 2016 году Главное управление по расследованию особо важных дел - подразделение, где работает элита российского следствия.

Создание этого управления, по словам Александра Бастрыкина, было обусловлено необходимостью расследования, в том числе и по поручению президента РФ, тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных высшими должностными лицами, представителями органов законодательной, исполнительной и судебной власти в России. Предварительное следствие по таким фактам поручается старшим следователям по особо важным делам.

Фото: Константин Завражин
Бастрыкин: Осужденные взяточники возместили ущерб на 37,4 млрд рублей

- Вы - офицеры, обладающие большим опытом расследования сложных и запутанных преступлений, находящихся в центре общественного внимания. Ваша профессиональная работа, преданность закону и чуткость к чужой беде - образец для всех остальных следователей ведомства. Результаты деятельности в сфере противодействия коррупции и организованной преступности оценены руководством страны - многие следователи Главного управления по расследованию особо важных дел удостоены различных государственных наград, - подчеркнул глава ведомства.

Для этих следователей, заявил Александр Бастрыкин, защита государственных интересов и прав граждан составляет не только смысл службы, но во многом определяет цель всей жизни. И результат виден на деле. Расследованы преступления против ряда губернаторов, министров и депутатов, других высокопоставленных чиновников. Примерами их грамотной работы служат уголовные дела Александра Хорошавина, Вячеслава Гайзера, Никиты Белых, Константина Цыбко, Алексея Улюкаева, Дмитрия Захарченко. Уголовные дела о терактах, о крупных хищениях в космической и энергетической отраслях страны и другие. Большая часть из них уже завершены и рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров.

Сумма обращенного по инициативе следствия в доход государства имущества превысила 18 млрд рублей

Александр Бастрыкин озвучил сумму обращенного по инициативе следствия в доход государства имущества, которая превысила 18 миллиардов рублей. Председатель СК отдельно отметил большую работу по расследованию преступлений, совершенных против российских военнослужащих в Сирии. Кроме того, он заслушал ход и результаты расследования уголовных дел, связанных с событиями на юго-востоке Украины, находящихся в производстве СК РФ. На основании полученных следствием данных к уголовной ответственности привлекается 110 лиц, в том числе 20 представителей высшего военного руководства Украины, лидеры и участники подконтрольных им вооруженных формирований, организовавшие применение наступательного вооружения неизбирательного действия против гражданского населения. В целом председатель СК высоко оценил качество следствия по находящимся в производстве Главка. На встрече обсуждались как концептуальные вопросы дальнейшей работы, перспективы развития и совершенствования следствия, материального обеспечения деятельности сотрудников, так и вопросы социальной поддержки следователей и их семей. Учитывая, что специфика следственной работы в центральном аппарате предполагает частые командировки, а порой следователи круглосуточно находятся на рабочем месте, такая помощь особенно неоценима и необходима.

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