С 1 октября Генеральная прокуратура запускает новый информационно-коммуникационный сервис "ЭФИР". Ничего подобного госорганы до сих пор в нашей стране не делали.

Как рассказал корреспонденту "РГ" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, это будет технологический микс интерактивной live-трансляции и стримингового канала.

"С одной стороны, мы предлагаем для просмотра в удобное для аудитории время собственный эксклюзивный контент из представленного на ресурсе видеобара, с другой - транслируем актуальные новости и аналитику от органов в прямом эфире и - самое главное - отвечаем на вопросы в интерактивном чате и на звонки зрителей", - пояснил высокотехнологичную разработку Куренной.

Ежедневно будет доступна актуальная программа эфира с профильными рубриками. Зрители легко смогут сориентироваться по предпочтительному времени подключения к эфиру в зависимости от интересующей их тематики. Предполагается, что на канале будет 18 рубрик, среди которых борьба с коррупцией, природоохранная деятельность, защита прав граждан и другие актуальные темы. Будет рубрика и "Бизнес в праве", которая будет касаться защиты прав предпринимателей. В студии кроме сотрудников разных управлений Генпрокуратуры будут выступать эксперты широкого профиля, в том числе и журналисты.

Таким образом, по словам Куренного, прокуратура предлагает гражданам принципиально иначе посмотреть на процесс коммуникации с ведомством.

"Безусловно, новый сервис не отменит традиционные форматы обращений, жалоб и приемов, - отметил представитель надзорного ведомства. - Тем не менее мы рассчитываем на то, что существенный массив вопросов, связанных с нарушением прав и законных интересов граждан, будет решаться в таком интерактивном режиме".

В то же время, как считают в Генпрокуратуре, этот сервис должен стать прорывом в плане профилактики нарушений законодательства, правового просвещения и укрепления правового сознания в обществе.

Канал прокуратуры должен стать прорывом в плане профилактики нарушений законодательства

Напомним, что в этом году ВЦИОМ изучил отношение граждан и представителей бизнеса к правоохранительным и судебным органам. Так вот, главной инстанцией, куда люди потенциально готовы обратиться в случае нарушения гражданских и предпринимательских прав, оказалась именно прокуратура. Треть и более россиян обратились бы в прокуратуру при неисполнении своих обязательств госорганами по вопросам нарушения трудовых прав, невыплаты социальных пособий, отказе в лечении и так далее. Более половины предпринимателей также обратились бы в прокуратуру при нарушении их прав. Бизнесмены, имеющие личный опыт обращений в те или иные ведомства, по ряду характеристик выше всего оценивают работу прокуратуры и судов. В частности, удобство обращения: на 3,99 балла - отделения прокуратуры и на 3,98 - суды (по пятибалльной шкале), вежливость (3,78 и 3,82 балла) и компетентность (3,76 и 3,75 балла) сотрудников. То, что в народном рейтинге на первом месте оказалась Генпрокуратура, - не случайно. Еще несколько лет назад Генпрокурор Юрий Чайка в интервью "РГ" заявил, что одна из главных функций прокуратуры - правозащитная. И поэтому он нацелил всех своих подчиненных прежде всего на защиту прав и свобод граждан. И прокуроры действительно пошли в народ.