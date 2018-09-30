Тайфун "Трами" зальет Южные Курилы дождями

Тайфун "Трами", покинувший Японию, принесет на Курилы проливные дожди и шквалистый ветер, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на дежурного синоптика Сахалинского подразделения Росгидромета.

По словам метеоролога, непогода уже дает о себе знать - на Курилах начались осадки. Их наибольшая интенсивность ожидается днем 1 октября. По прогнозам, за 12 часов может выпасть до 50 миллиметров влаги, а порывы ветра будут достигать 30-35 метров в секунду. Не исключается, что к вечеру понедельника циклон уйдет на север островного региона.

ГУ МЧС по Сахалинской области объявило штормовое предупреждение и рекомендовало местным жителям без особой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку, охоту.

"Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - отметили в главке.