Мужчина погиб под колесами поезда в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели человека на железной дороге у станции "Удельная". По предварительным данным, мужчина без определенного места жительства переходил железнодорожный переезд на запрещающие сигналы светофора.

Машинист приближающегося поезда подавал сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По данным сотрудников Октябрьской железной дороги, за восемь месяцев этого года из-за собственной безответственности уже 95 человек погибли на территории Октябрьской магистрали, из них семь - это дети.