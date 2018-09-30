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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде задержали мужчину, избившего ребенка лопатой

Текст: Вера Черенева (Калининград)

В Калининграде задержан подозреваемый в попытке убийства ребенка. Два дня назад 8-летнего мальчика избили лопатой, пострадавший госпитализирован с тяжелейшими травмами.

Как сообщает Следственный комитет России, 49-летнего мужчину задержали на территории садоводческого товарищества "Чайка".

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Сейчас следователи допрашивают подозреваемого. В ведомстве не исключают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.

Сам мальчик рассказал следователям, что на него напали по пути на остановку. Неизвестный мужчина бросился на него и нанес множественные удары полотном лопаты. Ребенка в кустах обнаружили прохожие. Мальчик был без сознания.

Приметы подозреваемого были известны изначально. Его лицо попало на камеры видеонаблюдения Мужчину задержали в этом же садоводческом товариществе. В доме, где он жил обнаружена лопата. Подозреваемый рассказал следователям, что регулярно слышит внеземные голоса.

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