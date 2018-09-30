В Ростове сгорел старинный дом, пострадали два человека

В центре Ростова-на-Дону, в переулке Соборном, 8, сгорел дом дореволюционной постройки площадью 150 квадратных метров. Во время пожара пострадали два человека. Об этом "РГ" сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

В аварийном двухэтажном доме официально уже никто не проживал, но в нем обитали бездомные. Причины ЧП предстоит выяснить соответствующим службам.

Для борьбы с огнем было привлечено 43 сотрудника МЧС, а также 12 спецавтомобилей. Чтобы справиться с пламенем, понадобилось почти четыре часа.