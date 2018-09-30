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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе школьник умер во время урока

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Симферополе в школе №31 ученик шестого класса умер во время урока от асфиксии. Мальчик с детства страдал бронхиальной астмой. 

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Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин сообщил, что бригада скорой помощи прибыла через 13 минут после вызова. Медики доставили ребенка в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы. Но спасти его врачам не удалось. Ситуацией уже заинтресовался Следственный комитет РФ.

По словам родителей, в 31-й школе медработника нет уже второй год, и, вероятно, именно это стало причиной трагедии. Аналогичная ситуация и в некоторых других школах крымской столицы. 

В министерстве здравоохранения РК "РГ" сообщили, что в ситуации разбираются. Также в ведомстве уточнили, что оборудованием медицинских кабинетов и подбором специалистов занимаются сами школы, а курирует этот процесс министерство образования РК.

По некоторым данным, в школах и детских садах Симферополя не хватает около полусотни медицинских сестер. В целом в Крыму наблюдается острый дефицит врачей и других медицинских кадров. 

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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