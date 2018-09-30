В Югре вахтовый автобус столкнулся с бензовозом

Пятерых человек госпитализировали сегодня в Ханты-Мансийском округе после столкновения вахтового автобуса с бензовозом.

ДТП произошло на шоссе, связывающем два соседних города - Нижневартовск и Радужный. Информация о травмированных появилась сначала в соцсетях, затем ее подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

По сведениям автоинспекции, авария случилась после выезда автобуса со второстепенной дороги на главную. Управлявший им 62-летний мужчина не убедился в безопасности маневра. Он находится в числе тяжело пострадавших.

По свидетельству очевидцев, вместительный автобус был заполнен примерно на четверть. Столкнулся он с большим бензовозом-длинномером. Было ли в цистерне горючее, неизвестно. Основной удар пришелся на кабину водителя автобуса, она смята.