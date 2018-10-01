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Рубрика: Происшествия

Чайка обвинил Британию и США в использовании выведенных из РФ денег

Текст: Иван Егоров
Великобритании и США выгодно, чтобы украденные в России и вывезенные к ним миллиарды оставались в собственных экономиках, а не возвращались в российский бюджет. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Чайка в интервью на новом интерактивном видеоресурсе Генпрокуратуры "Эфир".
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Некоторые партнеры годами тянут с решениями и вовсе не отвечают на наши официальные запросы о выдаче и правовой помощи. В первую очередь я имею в виду Великобританию и США. Причиной здесь не всегда служит политика. Ведь этим странам выгодно, чтобы украденные и выведенные из России миллиарды долларов оставались в их экономике и не возвращались к нам в бюджет", - заявил глава российского надзорного ведомства.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По мнению Чайки, властям Великобритании и США не важен источник происхождения средств, которые вливают сбежавшие от уголовного преследования россияне. По его словам  некоторые другие страны также выдают обычных уголовных преступников за жертв политических репрессий и на этом основании отказывают от экстрадиции. В некоторых случаях иностранные партнеры просто не отвечают - игнорируя российские запросы.

Тем не менее, по словам Чайки, российская прокуратура старается поддерживать и развивать рабочие взаимоотношения со всеми зарубежными коллегами и рассматривает все запросы и ходатайства о выдаче, поступившие от них.

Что касается внутренних дел в стране, то благодаря вмешательству прокуроров с начала 2017 года в России была погашена задолженность по зарплатам на сумму более 40 миллиардов рублей. За тот же период предпринимателям вернули более 100 миллиардов рублей долгов за исполнение госконтрактов (в том числе муниципальных).

Фото: Михаил Фролов/Комсомольская правда
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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура запустила свой видеоресурс с трансляциями по актуальным темам работы ведомства. Вещание нового интерактивного видеосервиса "Эфир" началось в понедельник в 11:00. "В рамках проекта будут работать 18 постоянных тематических рубрик, часть из которых выходит в прямом эфире", - сообщили в надзорном ведомстве. В первый же день открылась рубрика "Вы в эфире", где зрители смогут звонить в студию или задавать вопросы в интерактивном чате.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура
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