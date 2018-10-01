Готовится новый закон, который должен окончательно решить проблему "двойников": людей, чьи имена и даты рождения совпали с данными должников, на которых, например, гроздьями висят банковские кредиты.

Судебные приставы больше не будут по ошибке приходить к совершенно постороннему человеку. В судебных решениях будут прописаны дополнительные данные, исключающие путаницу. Соответствующие поправки планируется внести в Гражданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Сегодня из-за развития технологий на практике подчас возникают казусы. Например, у Юрия М. из Екатеринбурга списали с карточки почти 18 тысяч рублей по долгам двойника из Волгоградской области. Приставы прислали в банк исполнительный лист, а банкиры перепутали одного мужчину с другим. Это - не единичная история.

Несколько лет назад проблемы из-за чужого долга возникли у жителя города Тихвин Ленинградской области. Реальным должником оказался полный тезка гражданина, проживающий и зарегистрированный в Санкт-Петербурге. На жителя Тихвина посыпались неприятности - во-первых, был арестован расчетный счет в банке, куда перечислялась зарплата. Во-вторых, заявитель не смог продать старенькую машину - по просьбе покупателя пошел в банк открывать новый расчетный счет, но он тут же был арестован. А позже арест наложили и на сам автомобиль.

Перечислять подобные примеры можно долго. Каждый человек уникален только в душе. А имя-фамилия-отечество, дата и место рождения вполне могут совпасть с кем-то еще.

Как объясняют эксперты, приставы прежде всего ищут человека в виртуальном пространстве: пробивают по всем информационным базам. При направлении запросов по электронным системам проверка сведений о гражданах происходит в регистрирующих органах и банках в автоматическом режиме. Как правило, автоматика проверяет только ФИО и дату рождения. Если данные совпали, человек попадает на крючок, даже если у него с настоящим должником разные места рождения. Но место рождения в запросе не указывается в связи с различным его написанием. В ответах, получаемых приставами, также нет сведений о месте рождения человека. Поэтому возникали ситуации, когда двойникам приходилось платить не за себя, а за того парня.

Конечно, когда выясняется ошибка, безвинно пострадавшим деньги возвращают. Более того, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов обязал подчиненных незамедлительно реагировать на жалобы об ошибках. После получения подтверждающих документов приставам необходимо сразу же отменить все наложенные ранее аресты и ограничения в отношении должника по ошибке. Если же деньги с него уже списаны, их надо также вернуть. Немедленно.

Однако лучше совсем не создавать человеку проблем, чем успешно их потом решать. Иногда дело не только в деньгах, появляются и другие поводы для головной боли.

Например, жительница Екатеринбурга Елена Н. не смогла оформить кредитную карту в банке из-за долгов своей полной тезки из Пензы. Для банкиров обе женщины оказались на одно лицо - в юридическом списке. Вышло, что у женщин на двоих - одна очень плохая кредитная история.

В прошлом году вступил в силу закон, который решил данную проблему в делах об административных правонарушениях. Так что, например, водителей больше не путают с их тезками-лихачами. Теперь суды и государственные органы обязаны указывать особую информацию о должнике, позволяющую идентифицировать конкретного человека. Например, в исполнительном листе могут быть номера СНИЛС или ИНН. Так что приставы точно придут к тому, кому нужно.

Сейчас в Госдуме готовится ко второму чтению большой законопроект, вносящий поправки в процессуальные кодексы. Помимо прочего предлагается и в них прописать, что в судебных документах должны указываться дополнительные идентифицирующие сведения. Однако, по мнению членов рабочей группы по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства, для некоторых дел необходимо предусмотреть исключения, то есть оставить действующие правила. Прежде всего речь о ситуациях, где истцом выступает рядовой гражданин, откуда ему знать ИНН того, на кого он подает в суд?

При взыскании в рамках договорных отношений идентифицирующие данные сторонам известны. Так же и при взыскании с должника юридическими лицами: банками, налоговыми службами и т.п. Для этих категорий дел предлагается ввести требование об указании дополнительных идентифицирующих сведений о должнике.

Что касается внедоговорных отношений между гражданами - предложено сохранить существующий порядок. Например, при взыскании по обязательствам из причинения вреда. В таких ситуациях гражданину может быть затруднительно выяснять паспортные данные или номер СНИЛС должника. С учетом данного предложения рабочая группа доработает законопроект, разграничив требования к отдельным категориям дел.

Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства была создана в Госдуме в целях работы над законопроектами по реформированию судоустройства и судопроизводства. Возглавляет группу председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, ответственным секретарем является председатель Совета судей Виктор Момотов.

Справка "РГ"

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму Верховным судом России, и в целом направлен на улучшение качества правосудия, оптимизацию судебной нагрузки при сохранении основополагающих принципов гражданского и административного процесса.

Проектом предлагается внести ряд изменений в сходные нормы процессуального законодательства (ГПК, АПК и КАС), регулирующие порядок рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. А также изменяются отдельные положения кодексов об особенностях рассмотрения некоторых категорий дел, и вносятся корреспондирующие изменения в федеральные законы. Как отметил ранее Павел Крашенинников, законопроект является важным шагом в реформировании и модернизации судопроизводства, в унификации процессуальных кодексов.