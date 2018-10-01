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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги в свой карман

Экс-банкира осудили за хищение
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
Тверской районный суд Москвы 1 октября приговорил к реальному сроку, восьми годам лишения свободы, бывшего председателя правления ООО "КБ "Эргобанк" Вячеслава Бармина.

Наказание по решению суда он будет отбывать в колонии общего режима.

На стадии прений сторон гособвинитель попросил суд приговорить экс-банкира именно к такому сроку заключения. Сам Бармин и его адвокаты настаивали на его непричастности к хищению и просили оправдать.

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Оглашая приговор, судья Ольга Затомская сообщила, что "Бармин признан виновным по части 4 статьи 160 УК РФ - в хищении чужого имущества, вверенного ему, путем присвоения". Также в приговоре сказано, что в конце декабря 2015 года банкир "на основании изготовленных по его поручению сотрудниками указанного банковского учреждения расходных кассовых ордеров получил из хранилища банка денежные средства в долларах, евро и рублях, всего на сумму, эквивалентную 758,8 миллиона рублей".

А деньги, по утверждению следствия, глава банка присвоил и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов Банка России и соответствующего заявления Агентства по страхованию вкладов.

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В ходе расследования следователями СКР был изучен большой объем финансовой документации, допрошено 40 человек, проведен ряд других следственных действий, а также экспертных исследований, по результатам которых у следствия не осталось сомнений в причастности обвиняемого к хищению денежных средств.

Как следует из материалов дела, деньги экс-банкир получил в кассе банка по трем расходно-кассовым ордерам. В деле имеются копии этих документов.

В обеспечительных целях по ходатайству следователя судом был наложен арест на денежные средства Бармина, обнаруженные на его счетах в банке.

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