Девять человек пострадали в аварии с маршруткой в Москве

Число пострадавших в серьезном ДТП с маршрутным такси в Москве выросло до 9. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Санитарный вертолет вылетел на пересечение улиц Свободы и Планерной, где произошла авария "с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси", сказал представитель мэрии. "По предварительной информации, пострадали девять человек", - приводит ТАСС его слова.

Экипаж вертолета эвакуировал в больницу женщину. В полете пострадавшую сопровождает авиамедицинская бригада.

Как сообщала "РГ", авария произошла днем у дома № 99/1 на улице Свободы. Там столкнулись четыре легковых автомобиля и маршрутное такси. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.