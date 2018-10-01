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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не хватило Свободы

В Москве в аварии с маршруткой пострадали 9 человек
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
Массовое ДТП произошло днем в понедельник на северо-западе столицы. Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГИБДД Москвы, в районе Северное Тушино столкнулись пять автомобилей, в том числе маршрутное такси.

Автомобили столкнулись напротив дома N 99/1 на улице Свободы. Повреждения получили три легковые машины, фургон и маршрутка N 873, следовавшая от метро "Сходненская" к железнодорожной платформе Сходня. Травмы получили девять человек, детей среди них не было. Очевидцы немедленно вызвали "скорую помощь" и пожарных. В течение шести минут подразделения экстренных служб прибыли на место.

В Муроме в ДТП с внедорожником пострадали девять человек

Как сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, на улицу Свободы направили два медицинских вертолета со специализированными медицинскими бригадами. Одному из раненых медики оказали помощь прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась. Еще семерых пострадавших на "скорых" доставили в больницы, одну женщину в медучреждение отправили на вертолете. По последним данным, которые обнародовал городской департамент здравоохранения, травмы у всех госпитализированных легкие, угрозы жизни нет.

После аварии образовался крупный затор практически до МКАД. Работники экстренных служб смогли довольно быстро откатить разбитые машины с проезжей части. Причины аварии устанавливаются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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