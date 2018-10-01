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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Липчанин с ножом в груди пришел в больницу

Текст: Антон Валагин (Липецк)

В Липецке завершено расследование уголовного дела о покушении на убийство. В совершении преступления обвиняют 41-летнего горожанина.

По версии следствия, в дачном кооперативе за городом вспыхнула ссора между двумя собутыльниками. В ходе выяснения отношений обвиняемый ударил ножом в грудь 36-летнего оппонента. Однако убийство не было доведено до конца.

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- Потерпевший покинул место происшествия и с воткнутым ножом обратился за медицинской помощью, - рассказала старший помощник СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Когда его обидчика нашли, выяснилось, что он уже имеет судимость за нанесение тяжких телесных повреждений, поэтому на вопросы следователей он отвечал в СИЗО. Свою вину мужчина признал частично, изложив свою версию произошедшего - якобы речь шла о самообороне, - но она была опровергнута собранными доказательствами.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк
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