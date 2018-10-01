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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Первый муж Марины Хлебниковой оставил предсмертную записку

Текст: Сергей Бабкин

Организатор концертов певицы Марины Хлебниковой, найденный сегодня мертвым в московской квартире, покончил с собой. К таким выводам пришли следователи, изучив предсмертную записку мужчины.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, тело 56-летнего москвича было найдено в квартире одного из домов в районе Северное Бутово. Оперативники внимательно осмотрели квартиру, но никаких следов борьбы не нашли. На теле тоже не оказалось следов насильственной смерти. Замки и окна в квартире целы. Кроме того, обнаружена предсмертная записка.

По факту смерти мужчины назначена доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что тело Антона Логинова, который был первым мужем Марины Хлебниковой, обнаружила сама певица в квартире на Ратной улице.

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