Первый муж Марины Хлебниковой оставил предсмертную записку

Организатор концертов певицы Марины Хлебниковой, найденный сегодня мертвым в московской квартире, покончил с собой. К таким выводам пришли следователи, изучив предсмертную записку мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, тело 56-летнего москвича было найдено в квартире одного из домов в районе Северное Бутово. Оперативники внимательно осмотрели квартиру, но никаких следов борьбы не нашли. На теле тоже не оказалось следов насильственной смерти. Замки и окна в квартире целы. Кроме того, обнаружена предсмертная записка.

По факту смерти мужчины назначена доследственная проверка, выясняются обстоятельства и причины трагедии.

Ранее сообщалось, что тело Антона Логинова, который был первым мужем Марины Хлебниковой, обнаружила сама певица в квартире на Ратной улице.