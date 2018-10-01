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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже норвежцу

Текст: Владимир Полетаев

Лефортовский районный суд Москвы продлил санкцию на содержание под стражей гражданину Норвегии Фруде Бергу. Он обвиняется в шпионаже в пользу иностранных государств.

По решению суда арестант останется в следственном изоляторе "Лефортово" до 5 декабря.

Пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила "РГ", что судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно". В общей сложности срок ареста составит 12 месяцев. Он был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день Лефортовский суд санкционировал его арест.

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Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже - по статье 276 УК РФ. Следствие считает, что он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов. По данным правоохранительных органов, Берга задержали в Москве сотрудники ФСБ при получении документов, которые содержат секретные сведения, касающиеся Военно-морского флота России. Передавал ему эти документы якобы россиянин Алексей Житнюк, которого ранее суд арестовал по обвинению в государственной измене. Сообщалось, что Житнюк передавал информацию агентам Центрального разведывательного управления США через посредника.

По словам адвоката норвежца Ильи Новикова, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены эти письма". Новиков также не исключает, что в отношении подзащитного могла быть совершена провокация.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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