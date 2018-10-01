СК проверит групповое избиение девочки в лагере под Костромой

Следствие в Костромской области начало проверку по факту группового избиения девочки в детском лагере, расположенном на территории Красноселького района Костромской области.

По данным регионального управления СК РФ, поводом для проверки стали сообщения в СМИ о проявлениях крайней жестокости в детском оздоровительном лагере под Костромой.

Видеозапись со сценами избиения девочки в детском учреждении попала в интернет. На записи видно, как несколько девочек-подростков жестоко избивают свою сверстницу, которая не оказывает им никакого сопротивления, плачет и просит прекратить издевательства. Однако обидчицы продолжают избиение, не обращая внимания на кровь жертвы.

- По данному факту организована доследственная проверка. В рамках проверки следователям предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия, его участников, роли каждого из них. Также будут изучены обстоятельства и условия проживания несовершеннолетних в детском загородном оздоровительном учреждении, дана оценка деятельности должностных лиц администрации лагеря, - сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что направят информацию в администрацию региона с требованием провести служебную проверку в отношении руководства лагеря, входящего в структуру ОГБУ "Центр организации отдыха и оздоровления детей".

Отдельную проверку в связи с инцидентом начала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова, которой также передали информацию о ЧП в лагере.

Кстати

Ранее облпрокуратура обнародовала информацию о том, что в детских учреждениях Костромы, Вохомского, Октябрьского, Павинского, Сусанинского районов работали люди без педагогического образования, а в пришкольных лагерях Мантуровского района нашли сотрудников, имеющих судимости за побои, истязание и угрозу убийством. По представлению прокуратуры трудовые договоры с судимыми воспитателями расторгли.