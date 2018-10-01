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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве водители устроили разборку со стрельбой

Текст: Сергей Бабкин

На севере Москвы дорожный конфликт перерос в разборку со стрельбой.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Девять человек пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел около 19:30 на Ленинградском шоссе. На дороге напротив дома № 354/1 повздорили водители Lada и "ГАЗели". Мужчина из легковой машины выхватил травматическое оружие и открыл стрельбу по автомобилю оппонента. Ранив соперника, злоумышленник тут же уехал.

Потерпевшего передали медицинской бригаде. Полицейские же задержали предполагаемого стрелка. Как оказалось, он после инцидента уехал домой в Зеленоград. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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