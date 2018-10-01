В Москве задержан экс-министр Украины за нападение на посольство РФ

Московская полиция задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского. Его объявили в розыск за нападение на посольство России в украинской столице - Киеве.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 50-летний мужчина был задержан 28 сентября в Басманном районе столицы. Собеседник агентства отметил, что в отношении бывшего главы украинского минтранса избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, сам инцидент произошел еще в 2014 году - тогда здание российского посольства в Киеве было закидано камнями, а один из радикалов даже забрался на крышу здания и сорвал оттуда флаг России. Сам Рудьковский бросал камни и именно тогда попал в поле зрения российских правоохранительных органов. По этому факту в 2016 году было возбуждено уголовное дело, а Басманный районный суд Москвы арестовал украинского чиновника заочно. Позднее в феврале 2017 года СК РФ предъявил также заочное обвинение фигурантам дел о нападении на российское диппредставительство в 2014 и 2016 годах - всего по делу проходили шесть человек, в том числе и Рудьковский.

Самое же интересное в этой истории то, что Николай Рудьковский, покинув Украину в 2014 году, отправился не в Европу или куда-то еще, а в Россию.