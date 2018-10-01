В Муроме в ДТП с внедорожником пострадали девять человек

Девять человек, среди которых трое детей, получили травмы в ДТП во Владимирской области, где столкнулись "УАЗ Патриот" и Renault Logan. Об этом сообщает ТАСС.

По данным полиции, авария с участием легковушки и внедорожника произошла около 16 часов 30 сентября в городе Муроме Владимирской области. Renault Logan двигался по главной дороге. При выезде со второстепенной трассы на нерегулируемом перекрестке его протаранил "УАЗ Патриот", который по правилам должен был уступить дорогу.

- В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе, трое несовершеннолетних пассажиров. Шестерым медицинская помощь была оказана амбулаторно, трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение, - говорится в сообщении.

По факту ДТП назначена проверка. Трое пострадавших остаются в больнице.