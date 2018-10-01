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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Грозит пожизненный срок

В Подмосковье закрыли подпольную нарколабораторию
Текст: Владимир Богданов
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
20 лет тюрьмы грозит жителю подмосковного города Истра, организовавшему подпольную нарколабораторию по производству наркотика амфетамин. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

- Полицейские остановили для досмотра иномарку в поселке Восход. За рулем находился 29-летний мужчина. В машине нашли 13 свертков с амфетамином. Три аналогичных свертка нашли в гаражном боксе нарушителя. Но на этом дело не закончилось. В одном из частных домов под Лотошино была обнаружена нарколаборатория, в которой, как выяснилось позже, подозреваемый изготовлял амфетамин, - рассказали в пресс-службе подмосковной полиции.

В Хабаровске перекрыли крупный канал поставки наркотиков из Европы

Оперативники изъяли большое количество наркотиков, лабораторное оборудование, колбы и стаканы, шприцы. Задержанный арестован.

Местные наркополицейские обратили внимание на то, что практически все последние ликвидированные нарколаборатории специализировались на амфетамине, или, как его еще называют наркоманы, "лед". Аналитики связывают это с доступностью покупки различных прекурсоров для производства зелья.

Например, не так давно, по информации главы пресс-службы областной полиции Татьяны Петровой, в подмосковной Коломне, на улице Комсомольская, были арестованы двое местных жителей, организовавших нарколабораторию по производству амфетамина. Ежемесячно на "черный рынок" от них поступало до 300 граммов яда.

Позже, в деревне Павлино, в Балашихе, оперативники ликвидировали одну из самых крупных за последнее время нарколабораторий и изъяли около 5,5 килограмма смертельного зелья.

Тогда же наркополицейские в лесу обнаружили тайник с двумя свертками с двумя килограммами аналогичного яда.

В воронежском хлебе нашли наркотики

Лабораторию организовал с подельниками 28-летний приезжий из Хабаровского края. Его "предприятие" гнало яд чуть ли не в промышленных объемах: в сутки до 10 килограммов.

Отличились и местные чекисты. В Подмосковье они задержали банду из четырех россиян, специализировавшихся на производстве амфетамина. У них было изъято более 14 килограммов наркотиков, а также свыше шести килограммов травки.

Всем подозреваемым по этим делам грозит до 20 лет лишения свободы. Некоторым - пожизненное заключение.

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