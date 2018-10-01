В Подмосковье студент умер после посвящения

В Солнечногорском районе Московской области 17-летний первокурсник умер после посвящения в студенты, сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона.

Парень вместе с сокурсниками отмечал традиционный праздник на турбазе. Вечером 30 сентября молодежь устроила вечеринку, а уже сегодня утром в одном из номеров одного из участников застолья нашли мертвым.

В связи со смертью студента назначена доследственная проверка. Следователи беседуют со всеми участниками посвящения, изъят привезенный на турбазу алкоголь. Точная причина трагедии будет известна после судебно-медицинской экспертизы.