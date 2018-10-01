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01.10.2018 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Китайцы пытались вывезти из Приморья трепанга на 500 тысяч рублей

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье пограничники задержали двух граждан Китая, которые, возвращаясь на родину, пытались пронести через границу более пяти тысяч особей сушеного трепанга общей стоимостью полмиллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

На границе Приморья и КНР задержан водитель с ценными дериватами

11 килограммов дальневосточного трепанга жители КНР спрятали в широкие полиэтиленовые пояса, которые примотали к телу, и ботинки. При прохождении пограничного контроля, иностранцы сильно волновались, и это их выдало. Они признались, что приехали в Россию, чтобы купить сушеный трепанг. Часть планировали продать, чтобы окупить поездку.

В отношении иностранцев возбуждено дело об административном правонарушении. Идет проверка.

Иглокожий трепанг, который называют "морским женьшенем" и "морским огурцом" используется в китайской медицине в средствах для омоложения. Промысел трепанга в России запрещен из-за угрозы исчезновения.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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