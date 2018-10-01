На Камчатке с промыслового судна изъяли 2,5 тонны красной икры

Крупную партию лососевой икры обнаружили сотрудники правоохранительных органов в трех схронах, оборудованных на борту промыслового судна.

"Оперативники нашли 2,5 тонны деликатеса на приемно-транспортном рефрижераторе "Тихий", прибывшем из села Пахачи. Документы, подтверждающие качество и законность происхождения продукции, отсутствовали", - сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Камчатскому краю.

Сейчас икра изъята, определяется ее ориентировочная стоимость. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.