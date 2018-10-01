Скончался фигурант дела о крушении траулера "Дальний Восток"

Заместитель гендиректора по безопасности компании "Магеллан" Александр Кудрицкий, осужденный по делу о крушении траулера "Дальний Восток", в понедельник утром умер от остановки сердца в областной больнице в Южно-Сахалинске. Об этом его адвокат Евгений Ефимчук сообщил агентству "Интерфакс".

Напомним, 2 апреля 2015 года большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" потерпел крушение. Катастрофа унесла жизни 69 человек.

Осенью прошлого года Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор Александру Кудрицкому, а также первому заместителю гендиректора компании "Магеллан", которой принадлежало судно, Алексею Васину, бывшему капитану траулера Анатолию Борисову, начальнику отдела безопасности мореплавания ФГБУ "Сахалинрыбвод" Николаю Харченко и госинспектору морского отдела ТУ Росрыболовства Александру Никодименко. Они получили от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет лишения свободы.

Из-за проблем с сердцем в августе суд снизил срок Александру Кудрицкому до пяти лет и освободил его из-под стражи.