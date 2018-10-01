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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии возбудили уголовное дело о загрязнении реки

Текст: Дина Непомнящая

Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело о загрязнении реки Ирелях (часть 1 статьи 250 УК РФ).

Половину проб воды в Петербурге признали неудовлетворительными

По информации следователей, в поселке Алмазный прорвало дамбу №7, и на четырех русловых перемычках произошел перелив воды. Из-за этого их размыло, и вода, находящаяся в дражных котлованах прииска Мирнинского горно-обогатительного комбината, попала в реку.

Пробы из водоема показали повышенное содержание железа и меди.

В ходе следствия будет установлено, чьи действия или бездействие спровоцировали экологическую проблему.

Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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