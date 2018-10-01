В Якутии возбудили уголовное дело о загрязнении реки

Мирнинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело о загрязнении реки Ирелях (часть 1 статьи 250 УК РФ).

По информации следователей, в поселке Алмазный прорвало дамбу №7, и на четырех русловых перемычках произошел перелив воды. Из-за этого их размыло, и вода, находящаяся в дражных котлованах прииска Мирнинского горно-обогатительного комбината, попала в реку.

Пробы из водоема показали повышенное содержание железа и меди.

В ходе следствия будет установлено, чьи действия или бездействие спровоцировали экологическую проблему.