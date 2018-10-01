В Прикамье из детсада уволили няню, заклеившую ребенку рот

Няню одного из детских садов Березников Пермского края уволили за то, что она заклеила скотчем рот одному из воспитанников дошкольного образовательного учреждения.

Как рассказали в управлении образования администрации города, мама ребенка пожаловалась на методы воспитания няни.

Женщина заклеила скотчем рот ее сына после того, как не смогла угомонить ребенка. В результате за это она поплатилась рабочим местом.

В настоящее время у родителей ребенка претензий к руководству образовательного учреждения нет.