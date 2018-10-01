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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области мать-одиночка получила судимость за мытье полов

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
В Саратовской области за мошенничество осудили безработную мать двоих детей. Женщине поставили в вину, что она несколько раз помыла полы в кафе, и в это же время получала пособие по безработице.

Ольга Журавлева мать-одиночка, воспитывает двух дочек-школьниц, у одной из девочек тяжелое заболевание. Летом женщина работала на кирпичном заводе мастером, но там работа сезонная, на зиму завод закрывается. В ноябре прошлого года Ольга встала на учет в центр занятости. Раньше из этого же центра ее направляли на обучение на оператора ЭВМ. Но специалисты с такой профессией в селе Ивантеевке на границе Саратовской и Самарской областей, как выяснилось, не нужны. Да и с другой работой здесь большая проблема, тем более для женщины, которая вынуждена заниматься с больным ребенком.

- Знакомые девчонки в кафе попросили помочь с уборкой, я согласилась, договорились, что они позволят забирать помои, у меня у родственников подсобное хозяйство, - рассказала Ольга.

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Когда женщине понадобились деньги на лекарство для ребенка, официантки в кафе дали ей тысячу рублей, и потом в конце того же месяца еще две тысячи. По словам Ольги Журавлевой, она их об этом не просила.

Позже, когда работников кафе в суде допросили в качестве свидетелей, они все это подтвердили. Тем не менее, местная полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по статье 159.2 - "Мошенничество при получении выплат". Ведь подрабатывая мытьем полов, она одновременно незаконно, по мнению правоохранителей, получала пособие по безработице - 4,9 тысячи рублей в месяц. Наказание за данное преступление может разниться от штрафа в сумме до 120 тысяч рублей до ареста сроком на четыре месяца. Ольге суд назначил 120 часов обязательных работ.

Примечательно, что "оперативная информация" о "мошенничестве" уборщицы поступила в полицию еще в начале марта, однако и после этого центр занятости выплатил Журавлевой пособие еще один раз. По мнению адвоката Павла Павликова, который бесплатно защищал мать-одиночку в суде, это специально было сделано для того, чтобы сумма якобы причиненного ущерба, позволила привлечь женщину к уголовной ответственности.

- Мы оспариваем, что она занималась трудовой деятельностью, она просто помогала знакомым, размер оплаты заранее не оговаривался, состава преступления в ее действиях нет, - считает защитник.

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В полиции и службе занятости теперь ссылаются, мол, встав на учет по безработице, Ольга Журавлева, взяла на себя обязательство сообщать о своей работе и иных доходах. Она этого не сделала, значит - виновата. Но если вдуматься, какой ущерб женщина, заработавшая несколько лишних тысяч рублей, чтобы прокормить своих детей, этим могла нанести государству?

Детский омбудсмен в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила корреспонденту "РГ", что ситуация, в которой оказалась мать-одиночка, привлекла внимание федерального уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

- Будем разбираться, выясним, чем этой семье можно помочь, - говорит Татьяна Загородняя.

В областной прокуратуре также пообещали провести проверку и изучить законность приговора.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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