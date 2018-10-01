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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС: Сгоревший в Иркутске мебельный центр работал с нарушениями

Текст: Надежда Столярчук

В здании сгоревшего в Иркутске мебельного центра были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщил главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, в последний раз проверка проводилась в 2015 году. Тогда государственные инспекторы по пожарному надзору выявили 11 нарушений требований пожарной безопасности, после чего вручили собственникам здания предписания об их устранении.

- В здании отсутствовала автоматическая система пожаротушения, помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, не соответствовали требованиям эвакуационные пути, также были превышены площади пожарных отсеков. За выявленные нарушения требований пожарной безопасности собственники здания были привлечены к административной ответственности, - сообщил Валентин Нелюбов.

Между тем, сообщили пожарные, вместо того, чтобы устранить нарушения, владельцы мебельного центра провели независимую оценку пожарного риска объекта: она гласила, что никаких нарушений пожарной безопасности в здании нет. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году.

Напомним, мебельный гипермаркет загорелся ночью 1 октября. Пожар полностью уничтожил здание, общая площадь возгорания составила 13 тысяч квадратных метров.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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