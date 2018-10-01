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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском загорелся цех по производству полиэтилена

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В дачном поселке Мочище Новосибирской области загорелось здание цеха по производству полиэтилена.

В иркутском грузовом речном порту произошел крупный пожар

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС в 21:57 по местному времени.

- На тушении возгорания работают 11 единиц техники и 32 человека личного состава, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области. - В 22:32 по местному времени пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. В результате ЧП произошло частичное отключение электроэнергии в Новосибирском и Заельцовском районах.

Причины случившегося пока неизвестны.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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