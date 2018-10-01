Пропавший в Приангарье вертолет упал в реку

Два человека погибли в результате аварии вертолета Robinson, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативного дежурного Иркутского областного центра медицины катастроф. Воздушное судно перестало выходить на связь в районе города Бодайбо 1 октября, сигнал о ЧП поступил в службу МЧС в 12.25 по местному времени.

Как пишет ТАСС со ссылкой на мэра Бодайбо Евгения Юмашева, вертолет, принадлежавший золотодобывающей артели "Витим" летел с места дислокации "Скалистый". По предварительной информации, пилот задел линии электропередач, в результате чего вертолет упал в реку Витим.

На место предполагаемого ЧП уже выдвинулись спасатели, а также вертолет Ми-8.