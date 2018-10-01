Пропавшую под Томском девочку нашли убитой в лесу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства десятилетней школьницы в селе Нарга Молчановского района.

Девочка пропала в воскресенье. По словам ее опекуна, днем она ушла из дома гулять и не вернулась.

На протяжении суток пропавшую школьницу разыскивали полицейские, волонтеры и жители села. Сегодня при прочесывании местности в лесном массиве было обнаружено место захоронения девочки. На теле погибшей найдены признаки насильственной смерти.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ, - сообщает СУ СК РФ по Томской области. - Назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

Как стало известно, личность подозреваемого в убийстве школьницы уже удалось установить. В настоящее время его разыскивает полиция.