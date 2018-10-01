В Иркутской области локомотив сбил двух детей

В Иркутской области локомотив травмировал двух несовершеннолетних. Один из них погиб.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Трагедия произошла сегодня днем на перегоне "Новобратск - Тепловая".

- Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в ведомстве.

Сейчас второй пострадавший находится на лечении в больнице.