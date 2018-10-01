Новости

Под Новосибирском загорелся цех по производству полиэтилена 20:45
"Современник" вернется в историческое здание на Чистых прудах в декабре 20:40
Цена нефти впервые за четыре года превысила 84 доллара 20:17
Макей изложил в Нью-Йорке позицию по реформированию ООН 20:17
Вдова Цапка отказалась от иска о снятии ареста с шести млн долларов 20:16
Минвостокразвития покинул уже третий замруководителя 20:12
В Петербурге магазин оштрафовали за кондиционер на историческом здании 20:09
Киев пригрозил выслать из страны консула Венгрии 19:59
Пропавшую под Томском девочку нашли убитой в лесу 19:50
Союзное государство в 2019 году профинансирует 13 программ и 3 проекта 19:50
Вышел трейлер комедии от автора "Идиократии" "Холмс и Ватсон" 19:50
Что говорят русские староверы из Америки, которым предлагают переселиться в Россию 19:45
Вячеслав Чанов: Мы с Акинфеевым и Габуловым откроем свою школу 19:44
РФ назвала провокацией вторжение спецназа Косово на север края 19:29
Патриарх Кирилл приедет в Беларусь 19:20
В МИД заявили о стремлении НАТО втянуть Македонию в альянс‍ 19:04
Медведев утвердил направления работы правительства РФ до 2024 года‍ 18:54
Трамп назвал историческим достижением соглашение USMCA 18:46
Глава НМИЦ оценил достижения нобелевских лауреатов по медицине 18:38
С 1 января 2019 года тарифы на плацкарт вырастут на 3,9% 18:33
Штрафы с камер за езду без ОСАГО пришлют в ноябре 18:17
В Швеции приговорили фотографа, "сливавшего" имена нобелевских лауреатов 18:13
Изнасилованная Вайнштейном актриса созналась в сексе с подростком 18:10
Первый муж Марины Хлебниковой оставил предсмертную записку 18:06
Беларусь впервые за 20 лет выдвинула свой фильм на "Оскар" 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Как изменятся тарифы ЖКХ в 2019 году
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 1 по 7 октября
10 главных книг осени
10 главных книг осени
01.10.2018 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ускакали на колесах

В Иркутской области украли табун лошадей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7682 (219)
Необычная кража произошла в Иркутской области - у сельчан в одночасье исчезли 26 лошадей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жители одного из сел сообщили о пропаже животных, которые паслись на полях. Сельчане предположили, что лошади могли быть похищены. Их гипотеза строилась на том, что на местности, которая им известна как собственный дом, кони не найдены, хотя далеко уйти не могли. Более того, следы копыт обрывались в одном месте. Зато вместо них остались следы автомобильных шин.

По предварительным подсчетам, ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Лошадки были рабочими, беспородными, на участие в элитных скачках или конкурсе не претендовали. Но для их хозяев были настоящими кормилицами, неутомимыми труженицами.

В Москве вор украл из офиса 19 миллионов рублей через отверстие в стене

Розыском исчезнувшего табуна занялись сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Эхирит-Булагатский". Они раскрыли преступление буквально по горячим следам. Ирина Волк рассказала, что на автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором и перевозились украденные лошади. Находящиеся в машине мужчины, которые оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья, заявили, что животных купили, однако никаких документов на них представить не смогли. Да и заявители узнали свою животинку.

Еще задержали и троих ранее судимых местных жителей, которые участвовали в краже. Все фигуранты "лошадиного дела" находятся под подпиской о невыезде, а все 26 лошадей возвращены настоящим хозяевам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Сейчас следователи выясняют, с какой целью были украдены лошади. И приходят к неутешительному выводу - вряд ли для разведения или для использования в сельскохозяйственных работах. Их везли на бойню, для продажи мяса и шкур.

Задержаны угонщики животных - 43 человека, организованное преступное сообщество в полном составе

Год назад "Российская газета" рассказала о раскрытии такого же преступления в окрестностях Читы. Там преступники тоже угоняли с пастбищ крупный рогатый скот и лошадей, также увозили их в грузовиках, чтобы затем их мясо реализовать на продуктовых рынках. К сожалению, здесь преступление длилось несколько лет и вернуть животных удалось не всем прежним владельцам. Животных забивали зверски, без соблюдения положенных норм и правил, порой еще живых начинали разделывать. Было угнано 630 голов скота. В конце концов бандитской вольнице положили конец. Задержаны 43 человека - организованное преступное сообщество в полном составе. Следствие завершено, идет судебный процесс. Осуждены уже 20 членов этого сообщества.

Аферисты украли в Подмосковье 10 тонн лосося

Но как в принципе возможна массовая кража скота? Оказывается, из-за крестьянской, так сказать, прижимистости. Местные администрации и даже прокуроры настоятельно советовали селянам нанимать для своих стад пастухов.

Надо всего лишь скинуться с каждого двора по сто рублей - не в месяц, в сезон. И животные будут пастись под присмотром. Но - нет. По крестьянской логике, коровы, лошади и овцы сами найдут дорогу домой. Они же умные, помнят, где их кормят, доят, лелеют, даже лечат. Что правда. А сто рублей - большие деньги, которые жаль тратить на какого-то пастуха. Здесь каждые сто рублей - на счету.

Поэтому и пасется скот вольно, без присмотра. И угонщики этим пользуются. В Забайкалье в течение только двух лет они заработали на таких кражах 20 миллионов рублей.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Цена нефти впервые за четыре года превысила 84 доллара
В МИД заявили о стремлении НАТО втянуть Македонию в альянс‍
Человек вне времени: каким мы запомним Шарля Азнавура
Систему расчета пенсий изменят в 2025 году
Чайка обвинил Британию и США в использовании выведенных из РФ денег