По предварительным подсчетам, ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Лошадки были рабочими, беспородными, на участие в элитных скачках или конкурсе не претендовали. Но для их хозяев были настоящими кормилицами, неутомимыми труженицами.
Розыском исчезнувшего табуна занялись сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Эхирит-Булагатский". Они раскрыли преступление буквально по горячим следам. Ирина Волк рассказала, что на автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором и перевозились украденные лошади. Находящиеся в машине мужчины, которые оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья, заявили, что животных купили, однако никаких документов на них представить не смогли. Да и заявители узнали свою животинку.
Еще задержали и троих ранее судимых местных жителей, которые участвовали в краже. Все фигуранты "лошадиного дела" находятся под подпиской о невыезде, а все 26 лошадей возвращены настоящим хозяевам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.
Сейчас следователи выясняют, с какой целью были украдены лошади. И приходят к неутешительному выводу - вряд ли для разведения или для использования в сельскохозяйственных работах. Их везли на бойню, для продажи мяса и шкур.
Год назад "Российская газета" рассказала о раскрытии такого же преступления в окрестностях Читы. Там преступники тоже угоняли с пастбищ крупный рогатый скот и лошадей, также увозили их в грузовиках, чтобы затем их мясо реализовать на продуктовых рынках. К сожалению, здесь преступление длилось несколько лет и вернуть животных удалось не всем прежним владельцам. Животных забивали зверски, без соблюдения положенных норм и правил, порой еще живых начинали разделывать. Было угнано 630 голов скота. В конце концов бандитской вольнице положили конец. Задержаны 43 человека - организованное преступное сообщество в полном составе. Следствие завершено, идет судебный процесс. Осуждены уже 20 членов этого сообщества.
Но как в принципе возможна массовая кража скота? Оказывается, из-за крестьянской, так сказать, прижимистости. Местные администрации и даже прокуроры настоятельно советовали селянам нанимать для своих стад пастухов.
Надо всего лишь скинуться с каждого двора по сто рублей - не в месяц, в сезон. И животные будут пастись под присмотром. Но - нет. По крестьянской логике, коровы, лошади и овцы сами найдут дорогу домой. Они же умные, помнят, где их кормят, доят, лелеют, даже лечат. Что правда. А сто рублей - большие деньги, которые жаль тратить на какого-то пастуха. Здесь каждые сто рублей - на счету.
Поэтому и пасется скот вольно, без присмотра. И угонщики этим пользуются. В Забайкалье в течение только двух лет они заработали на таких кражах 20 миллионов рублей.