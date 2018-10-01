Необычная кража произошла в Иркутской области - у сельчан в одночасье исчезли 26 лошадей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что жители одного из сел сообщили о пропаже животных, которые паслись на полях. Сельчане предположили, что лошади могли быть похищены. Их гипотеза строилась на том, что на местности, которая им известна как собственный дом, кони не найдены, хотя далеко уйти не могли. Более того, следы копыт обрывались в одном месте. Зато вместо них остались следы автомобильных шин.

По предварительным подсчетам, ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей. Лошадки были рабочими, беспородными, на участие в элитных скачках или конкурсе не претендовали. Но для их хозяев были настоящими кормилицами, неутомимыми труженицами.

Розыском исчезнувшего табуна занялись сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Эхирит-Булагатский". Они раскрыли преступление буквально по горячим следам. Ирина Волк рассказала, что на автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС по просьбе участкового остановили грузовой автомобиль, в котором и перевозились украденные лошади. Находящиеся в машине мужчины, которые оказались гражданами одного из государств ближнего зарубежья, заявили, что животных купили, однако никаких документов на них представить не смогли. Да и заявители узнали свою животинку.

Еще задержали и троих ранее судимых местных жителей, которые участвовали в краже. Все фигуранты "лошадиного дела" находятся под подпиской о невыезде, а все 26 лошадей возвращены настоящим хозяевам.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ.

Сейчас следователи выясняют, с какой целью были украдены лошади. И приходят к неутешительному выводу - вряд ли для разведения или для использования в сельскохозяйственных работах. Их везли на бойню, для продажи мяса и шкур.

Задержаны угонщики животных - 43 человека, организованное преступное сообщество в полном составе

Год назад "Российская газета" рассказала о раскрытии такого же преступления в окрестностях Читы. Там преступники тоже угоняли с пастбищ крупный рогатый скот и лошадей, также увозили их в грузовиках, чтобы затем их мясо реализовать на продуктовых рынках. К сожалению, здесь преступление длилось несколько лет и вернуть животных удалось не всем прежним владельцам. Животных забивали зверски, без соблюдения положенных норм и правил, порой еще живых начинали разделывать. Было угнано 630 голов скота. В конце концов бандитской вольнице положили конец. Задержаны 43 человека - организованное преступное сообщество в полном составе. Следствие завершено, идет судебный процесс. Осуждены уже 20 членов этого сообщества.

Но как в принципе возможна массовая кража скота? Оказывается, из-за крестьянской, так сказать, прижимистости. Местные администрации и даже прокуроры настоятельно советовали селянам нанимать для своих стад пастухов.

Надо всего лишь скинуться с каждого двора по сто рублей - не в месяц, в сезон. И животные будут пастись под присмотром. Но - нет. По крестьянской логике, коровы, лошади и овцы сами найдут дорогу домой. Они же умные, помнят, где их кормят, доят, лелеют, даже лечат. Что правда. А сто рублей - большие деньги, которые жаль тратить на какого-то пастуха. Здесь каждые сто рублей - на счету.

Поэтому и пасется скот вольно, без присмотра. И угонщики этим пользуются. В Забайкалье в течение только двух лет они заработали на таких кражах 20 миллионов рублей.