В иркутском грузовом речном порту произошел крупный пожар

Ликвидировано открытое горение и локализован пожар на площади 500 квадратных метров в цеху по производству пенопласта, расположенном в грузовом речном порту Иркутска.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области, информация о пожаре в двухэтажном кирпичном производственном здании на улице Сурнова поступила в оперативные службы 1 октября в 14.49 по местному времени от очевидцев.

- К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горение происходило внутри цеха. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. На месте работали восемь единиц техники, 26 человек личного состава, - пояснили в ведомстве.

Сейчас ведется проливка и разбор строительных конструкций. По их завершении к работе приступят эксперты пожарной испытательной лаборатории для установления причин пожара.