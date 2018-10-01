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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе возбудили дело о гибели на пожаре троих детей

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех маленьких сестер при пожаре в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области.

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- Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частном доме в Анжеро-Судженске поступило в дежурную часть в воскресенье в 20:30 вечера. По предварительным данным, в одной из комнат загорелся диван. Во время тушения были в доме были обнаружены тела трех детей. Скорее всего, они задохнулись в дыму.

- В результате пожара погибли три девочки, их возраст 10 месяцев, 1 год 10 месяцев и 3 года, - рассказала "РГ" помощник руководителя СК СКР по Кемеровской области Ирина Мазеева. - В настоящее время на месте произошедшего работает следственная группа. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

Уже установлено, что семья, в которой проживали погибшие дети, не стояла на учете в органах профилактики. В тот вечер малышки находились в доме вместе с матерью. По ее словам, она отлучилась на несколько минут, а когда вернулась - из дома уже шел дым.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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