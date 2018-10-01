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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приангарье задержали подозреваемых в краже 26 лошадей

Текст: Надежда Столярчук

В Иркутской области полицейские вернули хозяевам похищенных лошадей и задержали подозреваемых в краже.

Фото: Саид Царнаев/ РИА Новости www.ria.ru
В Подмосковье украли лошадей стоимостью четыре миллиона рублей

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, жители одного из сел Эхирит-Булагатского района Иркутской области недосчитались 26 лошадей, которые паслись на полях.

- Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам причиненный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей, - прокомментировала представитель МВД РФ.

Селяне обратились с заявлением в полицию. Почти сразу же на автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС остановили грузовик, в котором перевозились лошади. В машине находились также граждане одного из государств ближнего зарубежья. Они уверяли, что честно купили животных, но никаких документов на них представить не смогли.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - "Кража".

Задержаны трое ранее судимых местных жителей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а лошади возвращены владельцам.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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