В Приангарье задержали подозреваемых в краже 26 лошадей

В Иркутской области полицейские вернули хозяевам похищенных лошадей и задержали подозреваемых в краже.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, жители одного из сел Эхирит-Булагатского района Иркутской области недосчитались 26 лошадей, которые паслись на полях.

- Потерпевшие предположили, что животные могли быть похищены. По предварительным подсчетам причиненный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей, - прокомментировала представитель МВД РФ.

Селяне обратились с заявлением в полицию. Почти сразу же на автодороге Иркутск - Качуг сотрудники ДПС остановили грузовик, в котором перевозились лошади. В машине находились также граждане одного из государств ближнего зарубежья. Они уверяли, что честно купили животных, но никаких документов на них представить не смогли.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ - "Кража".

Задержаны трое ранее судимых местных жителей. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде, а лошади возвращены владельцам.