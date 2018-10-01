В Приангарье вертолет задел провода и упал в реку

Во вторник водолазы и спасатели должны приступить к подъему упавшего в реку Витим в Бодайбинском районе Иркутской области вертолета Robinson R44. Он потерпел крушение в понедельник.

Еще в июле 2018 года Росавиация аннулировала сертификат летной годности у разбившегося вертолета. За последнее время это уже не первое ЧП с винтокрылыми машинами в Иркутской области. Фото: РИА Новости

По предварительным данным, воздушное судно, принадлежащее одной из золотодобывающих компаний, прилетело в Бодайбо с производственной площадки "Березовая". Через несколько минут после взлета связь с вертолетом пропала.

На место ЧП отправились спасатели, подразделения государственной инспекции по маломерным судам, оперативная группа бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции. Через несколько часов Robinson был обнаружен в реке Витим. Вертолет лежал на глубине 11 метров, найти его удалось по масляному пятну на поверхности и плавающей по воде документации.

"Рядом с местом крушения воздушного судна на линии электропередачи обнаружены поврежденные провода", - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. Это дает возможность сделать вывод, что вертолет задел провода и рухнул в воду. Однако рассматриваются также и другие версии крушения: ошибка пилотирования, техническая неисправность, погодные условия.

Как рассказал мэр Бодайбо Евгений Юмашев, на борту судна было два человека - пилот Владимир Суханов и механик Сергей Егоскин. Их судьба до сих пор неизвестна. К тому же поисково-спасательные работы осложняются сильным течением реки Витим. Между тем, как стало известно, еще в июле этого года Росавиация аннулировала сертификат летной годности у разбившегося вертолета. Причины такого решения не поясняются. В артели старателей эту информацию также не комментируют. Сотрудники Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ начали доследственную проверку.