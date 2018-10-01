В Дагестане с кишечной инфекцией госпитализированы 20 детей

В больницу Каспийска с признаками острой кишечной инфекции доставлено более 20 учащихся младших начальных классов СШ №1. Еще шестеро школьников находятся на амбулаторном лечении.Всего пострадали 27 мальчиков и девочек.

"Предварительные результаты лабораторных исследований свидетельствуют о возбудителе инфекции - сальмонелле", - сообщили "РГ" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

Состояние пострадавших детей оценивается, как удовлетворительное.

Работа пищеблока учебного заведения приостановлена до выяснения причин отравления и проведения дезинфекционных мероприятий. Специалисты ведомства приступили к проведению эпидемиологического расследования. Информация о групповом отравлении детей направлена в правоохранительные органы.