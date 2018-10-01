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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге магазин оштрафовали за кондиционер на историческом здании

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге предпринимателя оштрафовали на 350 тысяч рублей за кондиционер и вывеску на фасаде исторического здания.

Как сообщает комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), вывеска и блоки системы кондиционирования появились на доме №9 по Загородному проспекту.

В этом здании с 1887 по 1891 год жил композитор Антон Рубинштейн. Также в доме в 1905 и 1906 годах проходили заседания ЦК РСДРП.

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Сам дом построен в 1879 году, сейчас он охраняется как объект культурного наследия. Это означает, что фасад здания менять нельзя, в частности, запрещено устанавливать пластиковые окна, перекрашивать здание без согласования с КГИОП, размещать вывески.

Недавно на первом этаже дома открылся супермаркет. Владелец прямо над окнами магазина повесил три блока кондиционера и самовольно установил боковую вывеску рядом с дверью.

КГИОП обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Причем изначально комитет Смольного требовал наказать предпринимателя на 1 миллион 350 тысяч рублей. Но бизнесмен добровольно демонтировал кондиционер и убрал вывеску.

В итоге суд снизил штраф до 350 тысяч рублей. Предпринимателю осталось убрать рольставни, нависающие над окнами и демонтировать рекламную пленку на стеклах.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Охрана и продажа памятников
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