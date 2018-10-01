Прокуратура потребовала заблокировать сайт фирмы "Кэшбери"

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с просьбой заблокировать сайты компании "Кэшбери", сообщает "Интерфакс". Ранее Центробанк России обнаружил в работе фирмы признаки финансовой пирамиды.

Как поясняют в правоохранительных органах, группа "Кэшбери" занимается бизнесом на принципах сетевого маркетинга, обещая неадекватно завышенную доходность (сейчас, например, на свое сайте компания обещает доходность по "инвестициям" до 600 процентов годовых), ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. При этом эксперты говорят о том, что признаки реальной экономической деятельности у компании отсутствуют. Уже несколько десятков человек были вовлечены в проект, однако чем закончится их "партнерство" с фирмой - неясно.

Иски о блокировке двух сайтов компании после проверки направлены в суд, но когда будет рассмотрение дела, пока тоже неизвестно.

Добавим, что, по данным "РГ", прокуратура в Ростове-на-Дону затребовала блокировки еще нескольких интернет-ресурсов. В частности, тех, которые распространяют информацию о продаже квартир в незаконно построенных домах города. Деньги, которые застройщики хотят привлечь от населения, пойдут на дальнейшее строительство заведомо незаконных строений, предупреждают правоохранители. Подано 15 административных исковых заявлений о блокировке таких "строительных" сайтов.