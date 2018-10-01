Сотрудник таможни и его посредник пойманы на взятке в Ростове

Начальник отдела Южного таможенного управления ФТС России и его посредник задержаны при попытке получить от коммерческой фирмы взятку в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Таможенник затребовал один миллион за содействие в "минимизации" таможенной стоимости товаров. Его посредник добавил еще один миллион "комиссионных" и был задержан при получении всей суммы от представителя фирмы.

Самого таможенного чиновника задержали при получении другой суммы денег.

Теперь задержанным инкриминируют сразу две уголовные статьи - мошенничество и получение взятки. Если вина подозреваемых подтвердится, им помимо крупных штрафов грозит по несколько лет тюрьмы.