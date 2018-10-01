Вдова Цапка отказалась от иска о снятии ареста с шести млн долларов

В Ростовском областном суде представитель вдовы Сергея Цапка заявил об отказе от исковых требований о снятии ареста с шести миллионов долларов, которые находились на счету его клиентки - Анжелы-Марии Цапок.

"Судебная коллегия определила: принять отказ от иска Цапок об освобождении имущества от ареста. Производство по делу об освобождении имущества от ареста прекратить", - сообщили "РГ" в пресс-службе Ростовского областного суда.

Ранее вдова Сергея Цапка в суде первой инстации добилась снятия ареста с имущества и валютного счета, но летом суд Железнодорожного района отказал ей в снятии ареста с шести миллионов долларов. Женщина и ее адвокат подали аппеляцию в Ростовский областной суд.

Отметим, что апелляционное рассмотрение по другому делу - по иску об освобождении имущества от ареста, речь идет об особняке и престижном автомобиле Porshe, назначено на 9 октября.

Напомним, банда, возглавляемая Сергеем Цапком, орудовала в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год, пока ее члены не были задержаны за убийство семьи фермера Сервера Аметова. Тогда погибли 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году шесть членов банды были признаны в совершении преступления. Они получили длительные, вплоть до пожизненного, сроки лишения свободы, а в июле 2014 года в следственном изоляторе Краснодара от инсульта скончался Сергей Цапок.

Суд постановил выплатить пострадавшим 150 миллионов рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. Приставы также ведут производство по взысканию с членов банды моральных компенсаций на общую сумму около 100 миллионов рублей.